Боксер Альварес во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира

Мексиканец Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в воскресенье в Сапопане (Мексика), он выиграл у британца Джона Райдера единогласным решением судей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

32-летний Альварес во второй раз защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал в ноябре 2011 года благодаря победе над американцем Калебом Плантом. Тогда он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF). В позапрошлом поединке Альварес проиграл россиянину Дмитрию Биволу и не сумел завоевать пояс чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. А в предыдущем бою победил казахстанца Геннадия Головкина и впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг. В послужном списке мексиканца теперь 59 побед (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.

Следующий поединок Альварес может провести против Бивола осенью этого года. Ранее мексиканец владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем - в весовой категории до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях - до 69,9 кг, до 72,6, до 76,2 кг и до 79,38 кг.