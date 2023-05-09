Стало известно об интересе «Манчестер Юнайтед» к Неймару

Стало известно об интересе «Манчестер Юнайтед» к бразильскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару. Об этом сообщает FootMercato, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По информации издания, форвард не хочет оставаться в ПСЖ, приоритетом для него является Английская премьер-лига (АПЛ). Отмечается, что, помимо «красных дьяволов», подписание контракта с бразильцем рассматривают клубы из Саудовской Аравии, однако сам Неймар не рассматривает сотрудничество с ними.

6 мая Sky Sports заявил, что в подписании Неймара заинтересован «Челси». Уточнялось, что владелец английского клуба Тодд Боэли обсуждал трансфер нападающего с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи.