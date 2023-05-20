«Реал» и «Олимпиакос» сыграют в финале баскетбольной Евролиги

Мадридский «Реал» и греческий «Олимпиакос» встретятся в финале баскетбольной Евролиги, передает Trend со ссылкой на Матч.

«Финал четырех» турнира проходит в литовском Каунасе.

«Олимпиакос» в полуфинальном матче обыграл «Монако» со счетом 76:62 (14:20, 15:21, 27:2, 20:19). В составе греческой команды самым результативным стал Александар Везенков, набравший 19 очков. У монегасков по 17 очков в активе Эли Окобо и Майка Джеймса. В третьей четверти «Монако» реализовал один из 13 бросков с игры.

Позже «Реал» оказался сильнее «Барселоны» — 78:66 (18:18, 18:24, 22:13, 20:11). Центровой победителей Вальтер Таварес оформил дабл‑дабл из 20 очков и 15 подборов. У «сине‑гранатовых» Алекс Абринес набрал 16 очков.

Решающий матч турнира и игра за третье место пройдут в воскресенье.