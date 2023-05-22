В Испании начали расследование из-за расистских оскорблений форварда «Реала» Винисиуса

Испанская Ла Лига начала расследование инцидента с оскорблениями расистского характера в отношении нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура с «Валенсий», сообщает официальный сайт турнира, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Игру пришлось прервать в середине второго тайма из-за оскорблений в адрес бразильского форварда. Болельщики «Валенсии» называли футболиста «Реала» обезьяной. Винисиус был удален в концовке встречи из-за участия в потасовке с соперниками.

«Ла Лига запросила все доступные материалы для проведения расследования произошедшего. В случае установления факта нарушения на почве ненависти, лига предпримет соответствующие меры», - говорится в заявлении лиги.

Бразильский портал ESPN сообщал, что окружение Винисиуса Жуниора настаивает на уходе форварда из испанской команды из-за слишком большого количества проявлений расизма.