«Интер» обыграл «Фиорентину» и стал девятикратным обладателем Кубка Италии

«Интер» победил «Фиорентину» в финальном матче Кубка Италии, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 2:1.

У «Интера» дубль оформил Лаутаро Мартинес (29, 37), в составе «фиалок» единственный мяч забил Николас Гонсалес (3).

«Интер» выиграл Кубок Италии в девятый раз в клубной истории. Ранее команда побеждала в турнире в сезонах 1938/39, 1977/78, 1981/82, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2010/11 и 2021/22.

Также в нынешнем сезоне команда Симоне Индзаги сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдет 10 июня в Стамбуле. В чемпионате Италии за два тура до финиша «Интер» идет третьим.