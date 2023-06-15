Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций

БАКУ /Trend/ - В полуфинальном матче Лиги наций по футболу сборная Хорватии одолела команду Нидерландов со счетом 4:2 в дополнительное время. Игра проходила в Роттердаме.

Как передает Trend, после окончания основного времени счет был 2:2. Голы в составе победителей забили Андрей Крамарич (в 55-й минуте), Марио Пашалич (в 73-й минуте), Бруно Петкович (в 98-й минуте) и Лука Модрич (в 116-й минуте с пенальти). У проигравших отличились Дониелл Мален (в 34-й минуте) и Ноа Ланг (в 90+6-й минуте).

В другом полуфинале 15 июня сыграют команды Италии и Испании. Матч за третье место и финал состоятся 18 июня.