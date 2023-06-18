Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Австрии в рамках квалификации Евро-2024

БАКУ /Trend/ - В III туре квалификационного раунда ЕВРО-2024 сборная Бельгии приняла команду Австриию

Как передает Trend, матч завершился вничью со счетом 1:1.

Счет в матче открыли гости, мяч в свои ворота отправил Орель Мангаля. Во второй половине встречи форвард Ромелу Лукаку восстановил равновесие.

Команда Доменико Тедеско занимает второе место в группе F, имея в активе 4 очка. Австрийцы с 7 очками лидируют в таблице.

В других матчах команда Чехии разгромила Фарерские острова в гостях (3:0), сборная Албании дома обыграла Молдавию (2:0).