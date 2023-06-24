Серхио Бускетс стал игроком американского клуба "Интер Майами"

БАКУ /Trend/ - Испанский полузащитник Серхио Бускетс, являющийся чемпионом мира 2010 года по футболу, перешел в американский клуб "Интер Майами". Об этом информирует пресс-служба команды, передает Trend.

Детали соглашения с игроком не разглашаются.

Бускетсу 34 года, и в течение всей своей карьеры он выступал за испанскую "Барселону". В составе этого клуба полузащитник девять раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также по семь раз завоевывал Кубок и Суперкубок Испании. Бускетс также является чемпионом мира 2010 года и Европы 2012 года в составе национальной сборной Испании.