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Риккардо перешел в Alpha Tauri на правах аренды

Спорт Материалы 12 июля 2023 04:23 (UTC +04:00)
Риккардо перешел в Alpha Tauri на правах аренды

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БАКУ /Trend/ - Австралийский пилот "Red Bull" Даниэл Риккардо до конца сезона будет выступать за Alpha Tauri.

Как передает Trend, об этом сообщает пресс-служба команды "Формула-1"

Гонщик принадлежит сейчас Red Bull и является его резервным пилотом. В Alpha Tauri он перешел на правах аренды, здесь он заменит покинувшего команду Ника де Вриса, не заработавшего со старта чемпионата ни одного очка. Два балла набрал другой гонщик Alpha Tauri японец Юки Цунода. В Кубке конструкторов команда занимает последнее, десятое место.

Следующий тур "Формулы-1" пройдет с 21 по 23 июля в рамках Гран-при Венгрии.

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