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Симоне Индзаги обогнал Жозе Моуринью и вошел в историю "Интера"

Спорт Материалы 23 апреля 2024 10:25 (UTC +04:00)
Симоне Индзаги обогнал Жозе Моуринью и вошел в историю "Интера"

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Симоне Индзаги вошел в историю "Интера" как один из трех самых титулованных главных тренеров.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, специалист одержал шестую победу у руля миланского клуба.

Его подопечные выиграли чемпионат Италии, обыграв со счетом 2:1 "Милан" в XXXIII туре Серии А. 48-летний тренер дважды выигрывал Кубок страны и трижды - Суперкубок.

Индзаги превзошел Жозе Моуринью по количеству завоеванных титулов в "Интере". На счету португальца 5 титулов.

С сезона 1929/30, когда была создана Серия А, до сих пор только два главных тренера "Интера" завоевали больше всех титулов. Это Эленио Эррера и Роберто Манчини (оба по 7).

Отметим, что футбольный клуб "Интер" в 20-й раз стал чемпионом Серии А.

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