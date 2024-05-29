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Актриса Севиндж Алиева выстояла под кулаками чемпионки Европы! Только на İdman.Biz TV "Звездный спорт"(ВИДЕО)

Спорт Материалы 29 мая 2024 14:21 (UTC +04:00)
Актриса Севиндж Алиева выстояла под кулаками чемпионки Европы! Только на İdman.Biz TV "Звездный спорт"(ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Очередной гостьей передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (Звездный спорт) стала популярная актриса и продюсер Севиндж Алиева.

Как сообщает Trend Life со ссылкой на İdman.biz, во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой Севиндж Алиева рассказала, почему решила заняться боксом и даже провела спарринг с чемпионкой Европы, руководителем боксерского бойцовского клуба NMH, обладательницей 1-Star IBA, тренером международного класса Наилей Гусейновой.

Женщины и бокс! Нонсенс или необходимость? Как Севиндж Алиева выдержала удары чемпионки?

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