В Баку прошел мастер-класс легенды MMA Алексея Олейника (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся бесплатный мастер-класс Алексея Олейника - легенды мирового MMA, бойца UFC, сообщает Trend Life.

Алексей Олейник поделился с участниками клуба своим опытом и секретами подготовки к боям, продемонстрировал приемы джиу-джитсу в MMA, авторскую методику, благодаря которой можно умело постоять за себя и грамотно контролировать свое тело.

Во время проведения автограф-сессии в Crocus Fitness Lighthouse участники задали спортсмену интересующие вопросы, узнали о тренировочном процессе.

Алексей Олейник известен своими достижениями в единоборствах в СНГ, участием в нескольких главных боях мирового промоушена UFC. В его списке побежденных соперников - Джефф Монсон, Марк Хант, Мирко Филипович и другие известные спортсмены. 80 профессиональных поединков по ММА, 55 по боевому самбо и 10 чемпионских поясов мира по ММА, боям без правил, грэпплингу.

Crocus Fitness – сеть фитнес-клубов премиум-класса, основанная бизнесменом и музыкантом, народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым в 2017 году.

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