Народная артистка Азербайджана Гамида Омарова изменилась до неузнаваемости (ВИДЕО, ФОТО)

18 марта 2018 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский топ-стилист Анар Агакишиев представил в социальной сети Instagram новую работу в рамках проекта "Before/After" ("До/После"), сообщает Trend Life.

В рамках данного проекта стилист "трансформирует" образы посредством макияжа, причесок, изменения цвета волос и, конечно же, своих "золотых рук". Ведь женщина, сколько бы ей ни было лет, всегда хочет быть красивой и привлекательной.

На этот раз героиней проекта стала наша любимая киноактриса, народная артистка Азербайджана Гамида Омарова.

«Поздравляю всех азербайджанцев с наступающим праздником Новруз, который является одним из самых замечательных в жизни нашего народа! Наступила весна, природа оживает, расцветают наши души, в эти прекрасные дни мы представляем новую работу с корифеем нашего искусства, красотой и образами в кино которой я восторгаюсь с раннего детства, всеми наши любимой Гамидой Омаровой. Азербайджанская Софи Лорен – Гамида Омарова. Дай Бог Вам долгих лет жизни и творческих успехов. Выражаю Вам искреннюю признательность, что согласились принять участие в нашем проекте. А также нашей любимой команде Beauty Academy by Anar: прическа и цвет волос – Сабина Иманова и Туран Дадашова, make-up – ваш покорный слуга», - отметил Анар Агакишиев.

Напомним, что ранее стилист кардинально изменил имидж народных артисток - певицы Флоры Керимовой и актрисы Малейки Асадовой, а также заслуженных артисток, певицы Рухангиз Аллахвердиевой и актрисы Мехрибан Ханларовой.

(Автор: Вугар Иманов)

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