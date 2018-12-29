В чем встречать Новый год – идеи от азербайджанских звезд (ФОТО)

29 декабря 2018 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Все журналы и модные сайты в преддверии праздника пестрят статьями о том, в чем встречать новый - 2019 год. Советы дают стилисты, астрологи, звезды шоу-бизнеса и fashion-блогеры. Воспользоваться этими советами или же довериться собственному чувству стиля - каждый решает для себя сам. Trend Life решил поискать отголоски этих модных советов в гардеробе отечественных звезд.

Согласно восточному календарю, 2019-й – это год Желтой Земляной Свиньи. Поэтому для встречи нового года прекрасно подойдет весь спектр желтого цвета – золотой, песочный, светло-коричневый, лимонный, горчичный. Наряды в этой цветовой гамме есть у Ройи Айхан, Тунзали Агаевой и Самиры Аллахвердиевой.

Также среди модных советов наряды зеленого, голубого и пепельного оттенков.

Гюнай Ибрагимли и Пярвин Абыева

Модные эксперты рекомендуют не забывать и об аксессуарах - крупные серьги, массивные браслеты, колье могут сделать образ запоминающимся.

Диляра Кязимова и Афаг Гянджали

Многие, по традиции, встречают Новый год дома, в кругу семьи, и поэтому выбирают комфортную одежду.

Сямра Рагимли и Севда Яхъяева

Но если вы хотите стать королевой праздничного вечера, то, конечно, стоит отдать предпочтение красному.

Айгюн Кязымова и Натаван Хабиби

(Автор: Джани Бабаева)

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