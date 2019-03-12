Обычаи и традиции праздника Новруз в Азербайджане отразили в красочном проекте (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Скоро наступит один из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане – Новруз байрамы, вобравший в себя традиционные ценности нашего народа.

Фактически подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты – 21 марта. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (на аз. - “чершенбе ахшамы”, но принято называть “чершенбе”), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, по вторникам каждой недели отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (или называют Ахыр) чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или называют Последний, предпраздничный). Пробуждение этих элементов природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начала возрождения и полного оживления земли.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Новруза.

Музейный центр "Ичеришехер" представил фото- и видеопроект "Тайна одной Крепости", посвященный празднику Новруз, сообщает Trend Life.

Съемки прошли в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала". В проекте, посвященным традициям и обычаям праздника Новруз, приняли участие поэтесса Нармина Мамедзаде и режиссер Сабина Зулалова. Костюмы были предоставлены Центром азербайджанской национальной одежды Гюльнары Халиловой, кялагаи - Azerbaijan Kelagayi, украшения - Butali Azerbaijan Jewellery.

Традиционное приготовление сладостей (шекербура, пахлава, гогал, бадамбура) и чайная церемония за самоваром, праздничная хонча, сямяни, разжигание костров и другие ритуалы, обычаи "папаг атды" (подбрасывание шапок для получения гостинцев), "гапы пусгу" (гадание - подслушивание у дверей), "фала бахма" (другие типы гадания) и т.д. – все это авторы постарались в красочной форме отразить в проекте.

"Азербайджанский народ празднует Новруз испокон веков. Для каждого азербайджанца Новруз байрамы - это самый любимый праздник, который ассоциируется с приходом весны, пробуждением природы, символом нравственной чистоты, единения и взаимопомощи. Мы храним свою культуру, искусство, родной язык и национальные праздники. Обычаи и традиции - это часть нашего прошлого, мы должны их хранить и передавать последующим поколениям", - отметила Гюльнара Халилова.

"Мы сами писали сценарий, выстраивали небольшие сценки, придумывали образы. Мне кажется, все получилось, так как было вложено много душевного тепла. Именно такие веселые обряды в канун весеннего праздника Новруза приносит множество позитивных эмоций. Кстати, первый раз подбрасывала шапку, а ощущения самые яркие. Весна для меня - это начало. Начало всего хорошего. По-другому быть не может", - отметила Нармина Мамедзаде.

"Мы попытались передать традиции нашего национального праздника, чтобы показать, как действительно встречают весну в Азербайджане и как это делали раньше. Также нам хотелось продемонстрировать всю красоту заповедника Гала. Может быть, не каждому довелось посетить это уникальное достояние, узнать о жизни древних азербайджанцев, прогуляться по крепости, узнать о многих археологических находках, оставшихся с древних времен", - отметила Сабина Зулалова.

21-22 марта в заповеднике "Гала" пройдет праздничный фестиваль "Квартал ремесленников".

(Автор: Вугар Иманов)

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