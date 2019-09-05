Азербайджанский певец подарил супруге ювелирное украшение императорских особ (ФОТО)

5 сентября 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов подарил своей супруге - народной артистке России Анне Нетребко изящное ювелирное украшение, об этом, как сообщает Trend Life, на своей странице в Instagram написал известный театральный художник, искусствовед и историк моды, ведущий программы "Модный приговор" на Первом канале России Александр Васильев.

Александр Васильев отметил - счастлив, что Юсиф Эйвазов для подарка своей супруге, великолепной Анне Нетребко выбрал изящные изделия из его коллекции "Украшения императорских особ", созданной в коллаборации с одним из известных российских ювелирных домов CHAMOVSKIKH Jewellery House.

"Малахит, бриллианты и золото - идеальное сочетание для настоящей дивы, которая обладает редким умением носить драгоценности", - добавил Васильев.

Цена браслета из коллекции "Украшения императорских особ" - 1 395 000 рублей (приблизительно - 36 000 манат, или более 21 тысячи долларов). На фото - владелец CHAMOVSKIKH Jewellery House - Александр Чамовских.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Азербайджанский певец подарил супруге ювелирное украшение императорских особ (ФОТО)
  • Азербайджанский певец подарил супруге ювелирное украшение императорских особ (ФОТО)
  • Азербайджанский певец подарил супруге ювелирное украшение императорских особ (ФОТО)
  • Азербайджанский певец подарил супруге ювелирное украшение императорских особ (ФОТО)
  • Азербайджанский певец подарил супруге ювелирное украшение императорских особ (ФОТО)
  • Азербайджанский певец подарил супруге ювелирное украшение императорских особ (ФОТО)
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