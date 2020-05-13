Новая коллекция азербайджанского дизайнера: Неделя моды в Лондоне и Нью-Йорке "переместилась" в квартиру турецкой модели (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил представил новую коллекцию "Extravaganza" в формате онлайн, сообщает Trend Life.

Онлайн-показ прошел в квартире популярной турецкой модели Тюлин Шахин, которая на протяжении долгого времени сотрудничает с азербайджанским дизайнером.

Для демонстрации нарядов из коллекции Руфата Исмаила модель одну из комнат в своей квартире "превратила" в подиум. Фотографиями нарядов Тюлин Шахин поделилась на своей странице в Instagram.

Отметим, что коллекцию "Extravaganza" дизайнер планировал представить на Неделе моды в Лондоне и Нью-Йорке.

Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд AFFFAİR. Поклонницами модного творчества Руфата Исмаила являются такие мировые звезды, как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Аврил Лавин, Ашанти, Мэг Доннелли, Жаклин Фернандес и другие. Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Франции, США, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

(Автор: Джани Бабаева)