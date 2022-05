В Баку стартует 12-й сезон Azerbaijan Fashion Week под девизом We are together

БАКУ /Trend Life/ - В Hilton Hotel 20 мая стартует 12-й сезон Azerbaijan Fashion Week - Азербайджанской Недели моды, главной темой которой стала идея дружбы народов и мира, сообщает Trend Life. "Праздник моды снова в Баку! После пандемии вновь появилась возможность встречаться, общаться, вместе радоваться жизни и главное – через творчество транслировать идеи дружбы и мира. Именно поэтому основным слоганом нынешнего сезона Azerbaijan Fashion Week стали простые и важные слова – We are together (Мы вместе)", - отметили организаторы проекта. Впервые за два с половиной года среди участников Azerbaijan Fashion Week модные дизайнеры из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, и конечно, как и всегда, свои новые коллекции покажут лучшие кутюрье Азербайджана и Турции. Тема дружбы народов и уважения национальных традиций разных стран отразилась в цветовой гамме основного вижуала этого сезона – для оформления афиши, пригласительных и подарков –художники и графические дизайнеры использовали все цвета флагов стран-участниц нынешней Azerbaijan Fashion Week. Показы 12-го сезона Azerbaijan Fashion Week пройдут с 20 по 22 мая в Баку, в Hilton Hotel. Напомним, что в мае 2015 года в Азербайджане состоялся первый сезон Azerbaijan Fashion Week, положивший начало проведению Недель моды в стране. Этот масштабный проект во многом стал первопричиной появления fashion-рынка как такового в стране, ведь те немногие модные дизайнеры, которые работали на тот момент, разрозненно вели свою деятельность, прилагая немалые усилия для собственного продвижения. Azerbaijan Fashion Week стала именно той площадкой, которая объединила старания всех тех, кто трудится в сфере моды, став платформой, собравшей вместе дизайнеров, байеров, а также всех модников и модниц столицы. За годы своего существования Azerbaijan Fashion Week сохранила за собой статус самого главного модного события Азербайджана.