Кялагаи: шелковые нити, тянущиеся от Шеки до Бурсы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский шелк впервые представлен на III Международном фестивале "От кокона к шелку", который проходит 1-4 сентября в культурной столице тюркского мира – Бурсе (Турция), сообщили Trend Life в Фонде Низами Гянджеви. Фестиваль организован городским муниципалитетом Бурсы.

Азербайджан представлен на фестивале национальным стендом под названием "Кялагаи: шелковые нити, тянущиеся от Шеки до Бурсы", организованным по инициативе Фонда Низами Гянджеви, при поддержке Бакинского института Юнуса Эмре и в партнерстве с ООО Azəripək

В рамках фестиваля проводится презентация и продажа образцов шелка шекинского производства, преимущественно древнего азербайджанского головного убора кялагаи. Представлены видеоматериалы, отражающие историю азербайджанского шелка, показ красителей, используемых при производстве шелка и кялагаи, форм набивных узоров и других небольших переносных средств, а также организация мастер-классов. Азербайджанские национальные костюмы, представленные на мероприятии, были созданы дизайнерами-модельерами заслуженным работником культуры Фахрией Халафовой и доктором философии по искусствоведению Гюльнарой Халиловой. Главная цель - пропаганда древнего и богатого искусства шелководства Азербайджана на международной арене, а также внесение вклада в укрепление культурных связей между двумя странами.

На открытии фестиваля председатель городского муниципалитета Бурсы Алинур Акташ посетил наш национальный стенд. Директор Фонда Низами Гянджеви Рафи Гурбанов рассказал о представленных экспонатах. Было отмечено, что традиционное искусство и символика азербайджанского кялагаи, его изготовление и ношение входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Представительница Azəripək Эльвира Мамедова преподнесла Алинуру Акташу кялагаи, украшенный карабахским цветком харыбюльбюль.

На фестивале организованы выставки местных и национальных образцов шелка таких тюркоязычных стран как Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Турецкая Республика Северного Кипра.