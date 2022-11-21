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Азербайджанка признана самой красивой в Сибири (ФОТО)

Стиль Материалы 21 ноября 2022 13:16 (UTC +04:00)
Азербайджанка признана самой красивой в Сибири (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Студентка педиатрического факультета Сибирского государственного медицинского университета Мария Алиева стала победительницей конкурса красоты и таланта "Этнокрасавица", который прошел в Томске, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

За победу боролись 12 конкурсанток - студентки семи образовательных учреждений Томска, представившие разные этносы, особенности и традиции своих народов через дефиле в костюмах, творческие номера и презентацию культуры. В ходе конкурса для участниц были организованы мастер-классы по гибкости и растяжке, по обычаям чаепития, плетению кукол и фотосессии.

Мероприятие, посвященное Году культурного наследия народов России, прошло впервые в истории Большого университета Томска по инициативе СибГМУ.

Азербайджанка признана самой красивой в Сибири (ФОТО)
Азербайджанка признана самой красивой в Сибири (ФОТО)
Азербайджанка признана самой красивой в Сибири (ФОТО)
Азербайджанка признана самой красивой в Сибири (ФОТО)
Азербайджанка признана самой красивой в Сибири (ФОТО)
Азербайджанка признана самой красивой в Сибири (ФОТО)
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