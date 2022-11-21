Азербайджанка признана самой красивой в Сибири (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Студентка педиатрического факультета Сибирского государственного медицинского университета Мария Алиева стала победительницей конкурса красоты и таланта "Этнокрасавица", который прошел в Томске, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

За победу боролись 12 конкурсанток - студентки семи образовательных учреждений Томска, представившие разные этносы, особенности и традиции своих народов через дефиле в костюмах, творческие номера и презентацию культуры. В ходе конкурса для участниц были организованы мастер-классы по гибкости и растяжке, по обычаям чаепития, плетению кукол и фотосессии.

Мероприятие, посвященное Году культурного наследия народов России, прошло впервые в истории Большого университета Томска по инициативе СибГМУ.