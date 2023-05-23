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На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)

Стиль Материалы 23 мая 2023 14:04 (UTC +04:00)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - На открытии 14-го сезона официальной Недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week в Музее каменной летописи состоялся показ коллекции известного дизайнера Гюльнары Халиловой "Cizgi", сообщает Trend Life.

Дефиле Cizgi by Gulnara Khalilova было встречено с большим интересом и сопровождалось овациями зрителей.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению. Коллекции дизайнера ранее с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии и других странах.

В рамках 14-го сезона Азербайджанской Недели моды, помимо показов новых коллекций, будут проведены панельные дискуссии, лекции и мастер-классы. С выпускниками профильных ВУЗов и начинающими дизайнерами встретятся байеры, специалисты по продвижению в социальных сетях, а также опытные местные и зарубежные кутюрье, которые поделятся секретами своего успеха, а также расскажут о том, как развиваться и адаптироваться к постоянно изменяющимся требованиям потребителей. В рамках проекта также объявлено о возрождении конкурса для молодых дизайнеров, основной темой которого станет Recycling.

Фото - Вугар Иманов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
На открытии Azerbaijan Fashion Week представлена коллекция Гюльнары Халиловой "Cizgi" (ФОТО)
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