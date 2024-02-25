В Баку представлена эко-мода Сабины Зулаловой с элементами гурамы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация проекта Upcycle Twenty by Sabina Zulalova - коллекция с элементами гурамы (национальное лоскутное искусство), тему экологии и поддержку людей с ограниченными возможностями, сообщает Trend Life.

Название проекта раскрывает тему использования отходных материалов. Дизайнер, основатель НПО "Aqıllı cəmiyyət ətraf mühidə dəstək" (Интеллектуальное общество поддержки окружающей среды) Сабина Зулалова представила коллекцию "Винтаж", вдохнув новую жизнь в костюмы из предыдущих коллекций, обогатив их элементами из гурамы. Прозвучал призыв к дизайнерам использовать отходные кусочки тканей для создания новых коллекций, так как работа фабрик загрязняет атмосферу, а свалки завалены отходами, что неизменно влияет на изменение климата. На эту тему был представлен видеоматериал, выступила представитель Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ханым Джаннатова.

С концертной программой выступила певица и композитор Севиндж Агасиева (SİVVA). Ведущей вечера была модель и актриса Нателла Керимова.

В мероприятии также приняли участие люди с ограниченными физическими возможностями, ручные работы которых были выставлены на ярмарке. Было отмечено, что для лиц Центра профессионально-трудовой реабилитации при Агентстве социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана был пройден двухмесячный курс по изучению древнего искусства гурамы на территории Государственного историко-этнографического заповедника "Гала". Участники проекта, в том числе ветераны Карабахской войны, были отмечены ценными призами.

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