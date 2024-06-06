Модный отдых в Баку - платья для морских путешествий, звезды "Евровидения" на Baku Fashion Week 2024 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Crystal Hall состоялись показы третьего заключительного дня Baku Fashion Week 2024, сообщает Trend Life.

Открывал третий день показов второго сезона Baku Fashion Week азербайджанский бренд Lali, продемонстрировавший коллекцию, которую в модной сфере принято называть круизной. Брючные костюмы и летящие платья будто действительно были предназначены для путешествия по морю на океанском лайнере или по экзотическим местам с теплым климатом. Зал особо тепло приветствовал известного блогера и инфлюенсера Эльнару де Бирбуэт, вышедшую на подиум в наряде невесты с фатой и пшеничным букетом.

Популярный дизайнер Aygun Talibova использовала все свои излюбленные приемы в рамках новой коллекции, которая была показана на подиуме следующей. Объемные юбки в пол, бахрома, ткани, обладающие блеском и цветовыми переливами, были дополнены минималистичными кожаными аксессуарами.

Бренд Escalana совместил несовместимое в рамках показа своей новой коллекции. Платья в жанре Dollcore (эстетика, вдохновлённая японскими шарнирными куклами) сменили наряды, выполненные в викторианском стиле из бархата, шелка, броката и кружев с неотъемлемым элементом модного прогулочного костюма того периода – зонтами-парасоль, предназначенными для защиты от солнца.

После небольшого перерыва сразу два грузинских бренда представили собравшимся свои новые коллекции. И если бренд Tamone продемонстрировал весь арсенал, за который все успели так полюбить грузинских дизайнеров, представив монохромную коллекцию сложного кроя, в которой преобладал черный цвет, то бренд Dadeshqeliani наглядно показал, что грузины могут работать и с другими цветами. Их новая коллекция, предназначенная как для женщин, так и для мужчин, обладала яркостью и даже некоторой театральностью.

Без сомнения, одним из самых ожидаемых показов этого сезона Baku Fashion Week стало дефиле бренда Parcha. И неудивительно, что организаторы оставили его на десерт, доверив бренду закрывать второй сезон. Несмотря на то, что дизайнер Айсель Садыхова создала свой бренд в 2017 году, наибольшую популярность он получил в прошлом году, когда были созданы скандальные наряды для азербайджанских участников Евровидения-2023 – дуэта братьев-близнецов TuralTuranX. И было вполне ожидаемым увидеть их среди моделей, выбранных ею для представления своей новой коллекции. Помимо них, на подиуме также были замечены автор и исполнитель песен, представительница Азербайджана на Евровидении-2017 Диана Гаджиева, стилист Фуад Гаджиев и многие другие известные лица.

Организаторами Baku Fashion Week выступили ModePoint и Stock. ModePoint – это проект, созданный для поддержки развития индустрии моды в нашей стране и для организации модных мероприятий как внутри Азербайджана, так и за его пределами.

В свою очередь, Stock – это концепт-стор, играющий роль первой широкой модной платформы, объединяющей более 100 азербайджанских брендов. Основная цель Stock – способствовать развитию местной индустрии моды, поддерживать молодых дизайнеров и выводить местные бренды на мировой уровень.

Второй сезон Baku Fashion Week проведен при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Первый день https://www.trend.az/life/style/3904939.html

Второй день https://www.trend.az/life/style/3906721.html

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.world

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!