В Баку впервые прошла международная Неделя культуры и творческой моды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее каменной летописи прошла первая международная Бакинская Неделя культуры и творческой моды, сообщает Trend Life.

При организации национального директора проекта, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению Гюльнара Халилова и основателя AFWEU ( представляет Азию, Африку, Америку и Европу) Айдына Ачика приняли участие дизайнеры из Азербайджана, Казахстана, Грузии, России и Турция.

На церемонии закрытия (первая часть по ссылке https://www.trend.az/life/style/4022702.html) были представлены коллекции грузинских дизайнеров Nene Clothing и Natia Budsizhvili, а также воспитанников Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Было отмечено, что лучшие работы молодых азербайджанских дизайнеров будут представлены на международной арене. Ведущая вечера – заслуженный работник культуры Лейла Гулиева. Стилист-визажист Сабина Иманова. Кульминацией вечера стало новое красочное дефиле Гюльнары Халиловой "Шебеке". Гюльнара Халилова поблагодарила гостей и различные организации и компании за поддержку в реализации проекта. Отметим, что в проекте принимали участие зарубежные модели и видеографы.

Baku Culture and Creative Fashion Week предложил уникальный опыт, в котором история и культура встречаются с модой. Отражая богатое культурное наследие и историю Баку, Музей каменной летописи был выбран в качестве идеального места для проведения Недели моды в этом году. Дизайнеры представили современные и инновационные коллекции, каждый показ был подготовлен с концепциями, отражающими эстетические и художественные ценности культурных элементов. В рамках проекта были также представлены специальные выступления для развития индустрии моды, налаживания сотрудничества между представителями различных сфер, внесения вклада в развитие туризма и экономики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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