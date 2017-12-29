Пункт назначения – Боржоми (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Боржоми – курортный город, который с детства у многих ассоциируется с лечебной минеральной водой. Курорт облюбовали еще российские императоры за целебную воду, горный воздух и мягкий климат. А в период существования Советского Союза Боржоми по праву называли всесоюзной здравницей. Сейчас многие представители старшего поколения с ностальгией вспоминают путевки в санатории и пансионаты Боржоми.

Чем живет курорт сегодня, узнали представители ведущих СМИ Азербайджана в рамках медиа-тура, организованного Национальной администрацией туризма Грузии.

Боржоми расположен в юго-восточной части Грузии, на высоте 810-850 метров над уровнем моря. Курорт окружен горными массивами, покрытыми хвойными и широколиственными лесами. Безусловно, Боржоми известен своей минеральной водой, обладающей целебными свойствами. Минеральная вода Боржоми – прекрасное профилактическое и лечебное средство при болезнях желудочно-кишечного тракта, желчных путей, обмена веществ, почек. Также воду, обладающую целебными свойствами, используют в виде ванн, которые применяют при нарушениях сердечно-сосудистой системы, заболеваниях нервной системы и дыхательных органов.

Фото: одна из центральных улиц Боржоми

Целебные особенности воды были известны местным жителям еще с древних времен. Подтверждают это каменные ванны для купания, которые были обнаружены здесь при археологических раскопках. В Боржоми существуют десятки различных источников, и каждый из них имеет свою температуру и вкус.

В Боржоме несколько главных достопримечательностей, среди них - Центральный парк. На его территории расположено здание, которое в будущем должно стать музеем. Но уже сейчас оно открыто для посещения, там представлены фотографии и различные материалы, посвященные добыче минеральной воды и ее целебным свойствам.

Многие туристы приходят в парк не только на прогулку, но и для того чтобы попробовать ту самую минеральную воду. На территории парка расположен источник, который именуют Екатерининский - свое название он получил после того, как здесь излечилась дочь царского наместника. Воду из источника можно пить бесплатно.

Фото: Екатерининский источник

В парке есть разнообразные аттракционы для детей, канатная дорога, которая ведет вверх на холмы. При пешей прогулке взору открывается прекрасный вид на водопад.

Фото: памятник Прометею в Центральном парке

В современном Боржоми на смену санаториям и пансионатам советского типа пришли роскошные гостиничные комплексы, красивые апартаменты и современные отели по доступным ценам, предлагающие все необходимые удобства своим посетителям и отвечающие мировым стандартам высшего класса. Это подтверждают и услуги, оказываемые гостям в отелях. Так, например, один из отелей в Боржоми – это не только место комфортного проживания, но и эксклюзивный оздоровительный спа-центр с бассейном, гидромассажными ваннами, ваннами с боржомской минеральной водой, саунами и различными зонами для релаксации. Более того, в Боржоми магазины, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности от большинства гостиниц и отелей.

Фото: один из современных отелей и спа-центров Боржоми

Боржоми привлекателен для посетителей круглый год. Однако пик туристического сезона приходится на лето, так как многие гости приезжают целыми семьями.

Зимний Боржоми радует тишиной, красотой заснеженных пейзажей и размеренностью, здесь чувствуешь умиротворение и наслаждаешься созерцанием прекрасного. Это и многое другое побуждают туристов сделать Боржоми пунктом назначения своего путешествия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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