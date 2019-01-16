Самые фотографируемые туристические места

16 января 2019 13:50 (UTC+04:00)

Рейтинг самых фотографируемых туристических мест возглавил город Коломбо на Шри-Ланке, об этом, как передает РИА Новости, сообщает Daily Mail.

На втором месте расположилась Иокогама (Япония), на третьем - Национальный парк горилл Мгахинга (Уганда), на четвертом – Баден-Баден (Германия), на пятом - Сан-Хуан (Пуэрто-Рико).

Также в список вошли водопад Виктория (Зимбабве), национальный парк Вади-Рам (Иордания), остров Гаррис (Шотландия) и другие.

Рейтинг составлен на основании анализа 1,3 миллиона фотографией пользователей в социальных сетях, проведенного крупной компанией по производству телефонов.

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