Сравним Ичан Кала и Ичери Шехер? По Великому Шелковому пути (ФОТО)

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Баку-Хива-Баку. Специально для Trend Life Эльчин Гусейнов

Узбекский город Хива по праву считается музеем под открытым небом. Многие туристы, путешествующие в Узбекистан, еще до недавнего времени считали целесообразным в первую очередь посетить Самарканд и Бухару, а Хива не всегда включалась в список «необходимо к посещению». Хотя множество объектов Ичан Кала (Внутренний город или Внутренняя крепость) внесено ЮНЕСКО в список Всемирного наследия человечества, и Хиву не просто так называют городом-музеем, возраст которого, согласно археологическим данным, превышает 2500 лет. У азербайджанцев Ичан Кала сразу вызовет ассоциацию с бакинским Ичери Шехер (Старый или Внутренний город), есть множество схожих черт.

На самолете или поезде?

Хива, находящаяся почти в 1000 километрах от Ташкента и недалеко от туркменской границы, когда-то была центром Хорезмского ханства, а сейчас - город в Хорезмской области Узбекистана. Добраться сюда легче всего на самолете. В 35 км от Хива находится аэропорт города Ургенч (административный центр Хорезмской области), имеющий международный статус и принимающий все пассажирские воздушные суда. Многие туристы чтобы сэкономить время выбирают именно воздушный путь. Ведь самолетом из Ташкента в Ургенч можно долететь за 1 часа 40 минут, тогда как на поезде не менее, чем за 15 часов.

Но и второй вариант сейчас пользуется достаточно большой популярностью. Ведь на комфортабельном скоростном поезде «Афросиаб» вначале (за 2,5 часа) можно доехать до Самарканда, затем (за 1,5 часа) до Бухары, осмотреть их. Таким образом, вы преодолеете более половины расстояния до Ургенча, а затем на обычном (не скоростном) поезде или машине можно доехать до Хивинского железнодорожного вокзала, совсем недавно пущенного в эксплуатацию. Между Ургенчем и Хивой также действуют автобусы, маршрутные такси и обычные такси. Имеется и уникальная троллейбусная линия в Средней Азии между этими городами.

В оазис Шелкового пути в хорошую погоду

Самым популярным временем года для посещения Хивы считается март-июнь и сентябрь-ноябрь. В это время погода здесь бывает комфортной и не знойной, как в пик летнего сезона. Разница между дневной и вечерней температурой составляет в среднем 10 градусов, так что даже в самый разгар лета после дневной жары вас ожидает прохлада. Что немаловажно, климат в Хиве не влажный, поэтому вы не будете много потеть.

Хива находится посреди горячих песков пустыни Кызылкум, в оазисе на левом берегу Амударьи, а если верить легенде, то он был основан самим Шимом (Симом), сыном Ноя. В древние времена через Хиву, так и через Азербайджан, проходили караваны верблюдов по Великому Шелковому пути. Соответственно здесь не стоит ожидать больших парков и лесов, но в различных частях города всегда можно найти уютную чайхану под тенью зеленых деревьев.

Доступные для каждого туриста отели

В Хиве в последние годы хорошо развита отельная инфраструктура – это в основном отели категории 3 или 4 звезды. Здесь достаточно много хороших недорогих отелей и мини-гостиниц. В среднем номер на двоих обойдется в 25-60 $ за сутки. В последнее время активно стала развиваться сеть мини-отелей B&B («постель и завтрак»). При этом надо отметить как позитивный фактор, что в большинстве гостиниц завтрак входит в стоимость проживания.

Большинство отелей для удобства туристов расположены прямо в центральной части города – Ичан-Кала или прямо вокруг крепостных стен. Интересно то, что многие из них расположены прямо внутри исторических зданий, в том числе в медресе. Отсюда и компактность номеров, продуманная функциональность меблировки, рестораны гостиниц Хивы, расположенные вне стен самого отеля. Как пишется в путеводителях, гостиницы Хивы - это удивительное переплетение древности с современностью, потому в своих номерах, оформленных с восточной роскошью средневековья, вы найдете современный санузел, кондиционер, телевизор и прочие блага цивилизации.

Если вы задумали поездку в пик сезона, то советую позаботиться о размещении заранее. Найти отели в пик туристического сезона обычно проблематично, а если забронировать тур за ранее, то сможете жить и отдыхать комфортно в окружении самых интересных мест Хивы.

Продолжение следует...

Первая часть – https://www.trend.az/life/travel/3076052.html

Фото - Эльчин Гусейнов

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