Удивительные богатыри в древней Хиве! Как азербайджанец тянул локомотив и перетаскивал якорь (ФОТО)

Баку-Хива-Баку. Специально для Trend Life Эльчин Гусейнов

Когда мы говорим об Узбекистане, то после столичного Ташкента в первую очередь любому в голову приходят древние города Самарканд и Бухара. Но есть в Узбекистане еще одно место, в последние годы очень облюбованное туристами. Это находящаяся практически в 1000 километрах от Ташкента на границе с Туркменистаном Хива - город музей под открытым небом, возраст которого, по археологическим данным, превышает 2500 лет. Хива - один из главных городов древнего Хорезма и единственный город современного Узбекистана, который сохранил практически нетронутым целый участок средневекового шахристана - Ичан-Калу (в переводе «внутренняя крепость»).

В Хиве 7-9 июня состоялся I Международный турнир "Игры богатырей" имени Пахлавана Махмуда, поэта, философа и богатыря, который стал героем Хорезма и после смерти был возведен в ранг святых. Соревнования, имеющие международное название "STRONG MAN", были организованы Госкомитетом по развитию туризма Узбекистана совместно с Министерством физической культуры и спорта, Федерацией World Strongmаn, а также хокимиятом Хорезмской области. В нем приняли участие более 15 спортсменов из Азербайджана, Украины, Индии, Ирана, Греции, Австралии, Бразилии и других стран. Азербайджан в соревнованиях представлял спортсмен Федерации World Strongmаn Вюсал Марданов.

За выступлениями сильнейших богатырей мира, проводившимися в различных местах Хивы, с большим интересом наблюдали тысячи местных жителей и зарубежных гостей. Согласно программе турнира, в первый день соревнований богатыри выполнили такие сложные упражнения, как тяга тяжелогрузной телеги, помещение Сангижуманских камней весом 140, 160, 180, 200 килограммов на платформу определенной высоты, подъем и перенос на плечах установки весом 360 килограммов.

Во второй день соревнований богатыри испытали свои силы в тяге тепловоза на железнодорожном вокзале Хивы. Не каждый богатырь смог выполнить это сложное упражнение. Ибо непросто сдвинуть с места локомотив весом почти 160 тонн. Участники состязались также в подъеме и перетаскивании "Муйнакского якоря" весом 270 килограммов, привезенного с "Кладбища кораблей" в Аральском море, удержании "Хивинских столбов", а также устойчивом удержании мечей "Джалолиддина Мангуберди" и "Амира Темура", каждый из которых весит 20 килограммов.

По итоговым результатам украинский богатырь Павло Кордияко был объявлен абсолютным победителем I Международного турнира "Игры богатырей" имени Пахлавана Махмуда. Иранский богатырь Резо Гижайетаси занял второе место. Третьего места удостоились сразу два богатыря – из Узбекистана и России.

«Соревнования имени Пахлавана Махмуда в Узбекистане проводились впервые, - сказал азербайджанский спортсмен Вюсал Марданов. Турнир был организован на очень высоком уровне. Сбор спортсменов, их прибытие со всех концов света, забота и внимание атлетам выше всяких похвал. Обычно, так проводятся все соревнования Федерации World Strongmаn и первый турнир в Узбекистане не был исключением. Азербайджанская федерация World Strongmаn уже более двух лет является членом Всемирной федерации. В дальнейшем подобное мероприятие можно провести и в Азербайджане».

И.о. председателя Госкомитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов же считает, что Международный турнир «Игры богатырей» будет способствовать активному продвижению спортивного туризма в регионах страны и демонстрации его туристического потенциала. Он сообщил журналистам, что подобные турниры целесообразно проводить в Узбекистане ежегодно и в различных регионах.

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