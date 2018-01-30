Источником стабильности в Азербайджане является единство народа и власти - эксперт

БАКУ /Trend/ - Сегодня, в отличие от других стран в Азербайджане доминируют безопасность, стабильность и спокойствие, и основным фактором, стоящим за этим является единство лидера и народа, в том числе и воля народа.

Об этом во вторник Trend сказал эксперт Бахруз Гулиев, выражая свое отношение к мнениям, озвученным на конференции, посвященной итогам четвертого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах".

Эксперт отметил, что если нет единства лидера и народа, о каком-либо развитии, прогрессе не может идти и речи, фундамент которых был заложен еще в 1993 году непосредственно на основе воли азербайджанского народа.

"Еще в те времена, когда наша страна находилась под угрозой потери независимости, народ обратился к великому лидеру Гейдару Алиеву, настойчиво потребовав его прихода к руководству страной. Именно с этого времени начала формироваться модель единства лидера и народа. Сегодня эта не имеющая аналогов модель стремительно прогрессирует, являя себя миру в личности, харизме достойного преемника великого лидера, главы государства Ильхама Алиева" , - сказал Гулиев.

Гулиев подчеркнул, что глава государства как президент каждого гражданина Азербайджана, уделяет внимание заботам страны и народа.

"Именно это является результатом того, что единство лидера и народа уже как много лет сохраняет свое существование и опирается на исторические основы", - отметил эксперт.

"Глава государства также отметил в своем выступлении, что Азербайджан занимает передовые позиции во всех авторитетных международных рейтингах. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в нашей стране обеспечена безопасность, стабильность. Источником стабильности же является воля азербайджанского народа, единство народа и власти. Да, если бы эта важная политическая формула не существовала, то сегодня мы бы не говорили о какой-либо независимости или развитии. Потому что в странах, где нет стабильности, спокойствия, нет развития, в них не вкладываются инвестиции. Наоборот, общественно-политическоая и социальная ситуация регрессирует. Но у нас - в Азербайджане все совсем по другому. Как среди государств региона, так и на международной арене, даже в ведущих странах мира нет такого единства лидера и народа, а также решительности в этом направлении как в Азербайджане. Азербайджан успешно идет по своему пути в условиях безопасности, спокойствия и стабильности", - отметил эксперт.

"Если каждый гражданин Азербайджана будет еще преданнее своему государству, устойчиво будет демонстрировать свою волю к этому, тогда вечность и необратимость нашей независимости будет опираться на еще более прочный фундамент, и Азербайджан укрепит свои позиции среди ведущих стран мира и еще более усилит свои позиции на на международной арене", - добавил эксперт.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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