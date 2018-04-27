Десять дней, которые потрясли Армению

Фикрет Долуханов

В Армении разворачиваются интересные события. События, которые, вероятно, повлияют не только на последующий ход развития страны, но и на ситуацию в регионе в целом. И хотя вчера лидер протестного движения выступил с заявлением, что протекающие в стране процессы носят сугубо внутренний характер, очевидно, что эффект от них выходит далеко за границы Армении.

Что же именно происходит в стране?

Протестующие назвали происходящее "бархатной революцией", за пределами же Армении формулировки и характеристика событий была разной. Кто-то сравнивает митинги с украинским майданом, а кто-то аплодирует решимости армянского народа, который, как мы писали уже не раз, давно недоволен властью. Наблюдаемый в стране социально-экономический хаос не мог продолжаться бесконечно, и в последнее время это стало совершенно очевидно.

Власти страны всячески прикрывались "угрозой войны", "необходимостью сохранения государственности" и прочими высокими материями. Вспомнил об этом и Серж Саргсян буквально за день до отставки, надеясь, что старый трюк сработает вновь. Тема армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта вообще стала излюбленной картой республиканцев, которую они достают из рукава при первой же угрозе сохранения власти в стране. Довольно скоро, однако, Серж Азатович понял, что его уже никто не слушает, и его аргументы никому не интересны.

Что именно произошло, мы уже, вероятно, никогда не узнаем. Возможно, Саргсян испугался примерять на себя роль Януковича, поняв, что друзей у него в таком случае не останется вообще. Возможно, кто-то и где-то в стране, и за ее пределами намекнул ему, что и вправду настало время уходить, так как роль уже сыграна. Быть может, однако, Саргсян решил сделать ход конём: уйти от власти самому, чтобы не гневить народ, однако, так или иначе, сохранить рычаги управления страной через "подставных" лиц. Важно одно - он окончательно утратил легитимность.

Тут следует понимать, что "Серж Саргсян" - это скорее собирательное понятие (вроде вольвокса), а не индивидуальное. Мы не ошибёмся, если скажем, что его пребывание у власти было организовано и являлось (и является, вероятно) выгодным определённым кругам. Олигархическим ли, зарубежным ли, преступным ли, так называемому карабахскому клану - это абсолютно не важно. Важно то, что сам по себе Саргсян – никто, и ничего не решает.

Уйдя в отставку, он понадеялся, что сможет оставить у власти своего эмиссара, благо административный ресурс всё ещё в руках у Республиканской партии (РПА), и победу на внеочередных выборах она организовать себе сможет. Чтобы протесты не перешли на ещё более высокий уровень, представители партии решили испробовать ещё один вариант: "припугнуть" население тем, что в условиях сохранения нестабильной политической обстановки те немногие инвесторы, которые якобы изъявили желание вложиться в экономику страны, могут передумать. Однако народ на подобные уловки уже не ведётся.

Никол Пашинян и поддерживающие его народные массы непреклонны в своих требованиях: люстрации не будет, однако РПА не должна возглавлять новое правительство, пусть даже временное. Более того - проведение парламентских выборов при руководстве партии абсолютно неприемлемо. Сам Пашинян не скрывает своих намерений стать премьер-министром страны. Он заявляет, что "народ сделал свой выбор", намекая на то, что выбор пал на него.

Поддержка его народом, думаю, уже ни у кого не вызывает сомнений. Понимают это и сторонники Саргсяна. Не зря Эдвард Налбандян в спешке вылетел в Москву для политических консультаций. В этом ракурсе заявления, как Москвы, так и Вашингтона, о том, что они "внимательно следят за ситуацией" звучат уже скорее как некое предупреждение, оклик, а не просто дежурная фраза.

Про взгляды Пашиняна и его сторонников мы уже писали. Хорошо известны они и в России, которая опасается, как бы "сугубо внутренних" процессов в Армении не стало слишком много, и они бы не вылились в смену внешнеполитического курса страны. С другой стороны, нестабильность в Армении рассматривается на Западе как замечательная возможность притянуть страну к своей орбите, и подобную возможность они упустить не хотели бы.

Власти Армении, а точнее сторонники Саргсяна в лице РПА (ибо фактическую легитимность они уже потеряли, а из политического союза с ними выходит всё больше и больше человек) будут делать всё, чтобы сохранить некие невидимые нити в государственном управлении, однако едва ли им это удастся. Народ уже на улицах, и за десять дней масштаб акций стал настолько велик, что недовольство нынешним положением дел уже не скрыть и не оправдать.

Заручиться поддержкой извне РПА также не сможет, так как источник недовольства находится в самой Армении. Митинги не были инициированы иностранными силами, и любое зарубежное вмешательство вызовет гнев народа, после чего говорить о "внутреннем характере" процессов будет невозможно. Ни Россия, ни Запад не рискнёт настроить в одночасье всю Армению против себя. И хотя посольство США вновь сыплет разглагольствованиями о том, что нельзя выбирать руководителя страны на митинге, очевидно одно: народу не нужен Саргсян. Народ устал от бесконечного кризиса, положения между миром и войной, разграбления страны олигархическими кругами. Народ выбрал Пашиняна. Такие вещи на Западе, привыкшем смотреть на всё через призму формальной корпоративной культуры, понимать отказываются, чем и вызывают неприязнь к себе. Запад не хочет осознавать, что выбор народом лидера не обусловлен сухой статистикой избирательных бюллетеней.

В Армении народ требует перемен и человека, способного увидеть, понять и решить их проблемы. В то время как в Азербайджане, с которым Армения фактически находится в состоянии войны, проводится очередной этап Формулы 1, в Армении всё ярче и ярче разгорается социально-экономический кризис, из-за которого населению не до крупных международных мероприятий. Страна хорошо помнит так называемые тёмные годы начала 90-х, и едва ли хочет их возвращения. А в нынешних условиях, с учётом всё сильнее сжимающегося кольца изоляции, такая перспектива становится не столь уж и отдалённой.

Кто бы ни пришёл к власти в Армении, самое главное уже произошло: народ осознал всю темноту бездны, в которую направляли страну нынешние (всё ещё?) власти, и отверг их. Новому руководству страны в наследство от саргсяновской хунты останется целый букет проблем, и полностью испорченные отношения с Турцией и Азербайджаном - главная из них. Сейчас уже становится очевидным, что политика упёртости и отрицания проблем в «страусином духе», пряча голову в песок, привела страну к краху и революции.

Нагорно-карабахский конфликт является основной проблемой Армении, так как его нерешённость обуславливает блокадное положение, в котором страна находится. Каких бы политических и социальных взглядов не придерживались новые власти Армении, для населения самой же страны им следует ещё раз подумать о смене позиции по конфликту и проявить большую гибкость. Пути решения есть, они были предложены множество раз, но все они так или иначе сводятся к тому, что Армении придётся отказаться от риторики в а-ля "отнял - не отдам" и выходить на диалог.

За десять дней в Армении изменилось очень многое. Самое главное - к народу пришло ясное понимание проблем. Пришло ли вместе с этим пониманием видение сути и первопричины всех навалившихся на них бед - покажет время.

Как писал известный американский журналист Джон Рид во вступлении к своей книге - "На эти и многие другие вопросы здесь не может быть дан ответ".

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

Твиттер: @FDolukhanov

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