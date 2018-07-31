В Азербайджане обеспечена свобода вероисповедания - депутат

31 июля 2018 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кампания провокационного характера в социальных сетях в связи с якобы давлением на верующих в Азербайджане проводится радикальными группами, прикрывающимися религией.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По его словам, сегодня в Азербайджане существует модель государство - религия, которая может стать примером для всего мира.

«В Азербайджане с большим уважением относятся к религиозным взглядам, убеждениям своих граждан. Сегодня в Азербайджане государство проявляет большое внимание и заботу обо всех религиях. В стране существует множество мечетей, которые государство ремонтирует. Построено множество новых мечетей, созданы все условия для проведения религиозных праздников, торжеств, для совершения поклонения», - сказал депутат.

Гусейнов отметил, что Азербайджан с точки зрения религиозной терпимости входит в число ведущих стран.

«Азербайджан признается в мире как толерантная, мультикультуральная страна, вносит большой вклад в межрелигиозный диалог, исламскую солидарность. Но, к сожалению, некоторые радикальные группы, прикрывающиеся религией, используя эти условия в стране, стараются реализовать свои цели. Мы не должны допустить, чтобы в стране распространился религиозный радикализм», - добавил депутат.

По его словам, наряду с государством каждый гражданин Азербайджана должен заботиться о сохранении стабильности в стране, вносить свой вклад в укрепление государственности, не допускать распространения радикальных групп, прикрывающихся религией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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