Москва может пересмотреть военные поставки Армении и резко изменить позицию по Карабаху – эксперт

БАКУ /Trend/ - Жесткое заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, адресованное армянским властям, можно расценивать как последнее предупреждение Москвы режиму в Ереване.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, комментируя недавний месседж Москвы, озвученный официальным лицом российского государства, правительству Никола Пашиняна.

Напомним, что в заявлении глава МИД Сергей Лавров отметил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.

"Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", - подчеркнул Лавров.

Отметим, что заявление правительства России последовало сразу после недавнего ареста экс-президента Роберта Кочаряна и уголовного преследования генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Уместно также вспомнить о массовом недовольстве в армянском обществе из-за нахождения российской военной базы в Гюмри, о фактах массового притеснения российского бизнеса в Армении и антироссийской истерии общественности этой страны в социальных сетях.

По мнению российского эксперта, становится очевидным, что Пашинян не исполняет договоренностей и обещаний не преследовать политических конкурентов и зачищает поляну для «своих».

«Под видом борьбы с коррупцией ереванский режим, прежде всего, выполняет заказ западных спонсоров на разрыв отношений с Москвой. Итог, на мой взгляд, будет печален. Полагаю, Россия пересмотрит планы стратегического партнерства по многим направлениям, и прежде всего по поставкам оружия, и, возможно, резко изменит позицию по карабахскому урегулированию. Время церемоний прошло. Ереван показывает своё истинное лицо союзника, не способного отвечать за свои слова, а значит фактически способного предать», - сказал известный телеведущий.

По мнению Михайлова, вслед за дипломатичным недоумением Лаврова последуют более жесткие меры принуждения к соблюдению союзнических договоренностей.

(Автор: Матанат Насибова)

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