Совершившая расправу в отношении «желтых жилетов» Франция не имеет морального права выступать с правовой оценкой по каким-то иным вопросам - депутат

12 января 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Было бы уместней, если во Франции в первую очередь, вспомнят расправу, учиненную в отношении «желтых жилетов», и лишь затем они обретут моральное право выступать с правовой оценкой по каким-то иным вопросам.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

«Во время митинга на улицах Парижа, когда граждане Франции выступили с требованиями решения их социальных проблем, французская полиция применила самые жесткие методы в их отношении, нарушив их конституционное право на свободу собраний. Эти насильственные действия, приведшие к гибели протестующих, на самом деле, есть результат жестокости полиции Франции. При этом подобные случаи повторяются там довольно часто», - сказал Бабаоглу.

По словам депутата, несмотря на все произошедшее, теперь там готовятся принять новый закон для того, чтобы жестко наказать мирных демонстрантов. Бабаоглу добавил, что это не только противоречит конституции Франции, но и демократическим ценностям.

По словам Бабаоглу, готовящиеся меры являются ограничением прав и свобод человека и гражданина: так, в законопроекте предусматриваются очень серьезные санкции, в том числе выплата ущерба, нанесенного общественному порядку, со стороны участников митинга, а также их тюремное заключение.

«Ни в одной демократической стране не принимаются такие безжалостные меры. Поэтому, прежде всего правительство Франции должно научиться давать правильную оценку таким вопросам», - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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