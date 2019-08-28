Мэтью Брайза: Пашинян просто увяз в очень сложной политической ситуации

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен изменить свою риторику, если хочет продолжения переговоров по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя недавние провокационные заявления Пашиняна.

«Я думаю, что политические силы в Армении против Пашиняна очень сильны. Пашинян просто увяз в очень сложной политической ситуации. Он стал слишком эмоциональным в своих речах. Ему следует отступить, изменить риторику, эти заявления, перефразировать их, если хочет продолжения переговоров», - сказал Брайза.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пятого августа 2019 года совершил визит на оккупированные территории Азербайджана, принял участие в открытии "панармянских игр". На "церемонии открытия" Пашинян, сделав провокационное заявление, назвав Нагорный Карабах "составной частью Армении".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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