Армения переписывает историю: Россия теперь оккупант, а нацисты новые армянские герои

БАКУ /Trend/ - Очередная «гениальная» инициатива представителя правящей элиты Армении, полностью соответствует тренду последних двух лет - переписать историю, чтобы откреститься от роли холопа Москвы.

Теперь, армянский обыватель с удовольствием обсуждает инициативу главы фракции блока «Елк» в Совете старейшин Еревана Давида Хажакяна, который решительно призвал переименовать улицы Еревана, которые были названы в честь армянских большевиков, русских писателей или коммунистических деятелей.

«Я считаю, что это должно быть включено в пакет больших изменений, что приведет к изменению не только названий, но и приведет к переоценке истории», – отметил Хажакян.

Эта инициатива могла бы стать очередной проходной идеей и не стоила бы обсуждений, если бы не одно но: армянские СМИ с большим воодушевлением подхватили тему переименования улиц, видимо, надеясь, что это поможет как-то поменять жизнь страны. Более того, армянские СМИ, не стесняясь, называют Россию оккупантом и призывают начать борьбу с империей не столько с переоценки истории, сколько с нетерпимости к сегодняшнему колониальному положению Армении

«Мы совершенно согласны с Давидом Хажакяном в том, что проблема намного глобальней и необходимо сформировать общественную культуру, которая будет считать неприемлемым все то, что связано с символами оккупации, ее выдающимися именами. Этим путем пошли Грузия, Украина, и добились того, что их общество считают свои государства не постсоветскими, а восточноевропейскими странами», - пишет популярное армянское издание «Первый информационный».

В процессе анализа армянских СМИ все чаще складывается ощущение, что приказ о «антироссийской волне» захлестнувшей Армению, дан сверху, а с какой целью это было сделано, покажет время.

К сожалению, подогреваемый постоянными «обличительными» статьями в адрес России армянский обыватель все чаще верит в то, что Россия оккупант, а Армения ее холоп и с радостью ведется на провокации армянских властей.

Увы, никто из них не понимает, что, переписывая историю, Армения не становиться более независимой, а уходит в другую крайность, пытаясь куснуть своего хозяина, чтобы как-то отомстить. Низводя советских героев, Ереван возвеличивает нацистов, также переписывая историю в угоду собственным интересам.

Отличный пример возвеличивания фашизма - армянский "герой" и нацистский преступник Гарегин Нжде, которому в 2016 году был открыт памятник в центре Еревана.

В торжественном открытии памятника приняли участие президент Армении, министры, лидеры правящей партии и члены парламента. Нжде был создателем печально известного армянского легиона, насчитывавшего около 30 000 человек, передав его под нацистское командование во время Второй мировой войны. В 1942 году Нжде отправился в Берлин, где лично засвидетельствовал почтение фюреру. После этого он вместе с генералом Драстаматом Канаяном (Дро) приступил к созданию «Армянского легиона СС», где занимал пост заместителя командира. Под его командованием были уничтожены десятки тысяч людей.

В составе немецкого вермахта армянский легион сражался на Крымском полуострове и Кавказе, а также на юге Франции, и в дальнейшем помогал нацистам, объединяя евреев и других «нежелательных» лиц в гетто и организовывая марши смерти в концентрационных лагерях.

И вот именем этого позора армянской нации - Нжде в Ереване названы площадь и станция метро, ​​а его фашистское "наследие" преподается детям в армянских школах.

Однако, новая история очень скоро сделает из государства оккупанта - страну изгоя, потому что, как гласит восточная мудрость, не помнящий своего прошлого не имеет и будущего.

(Автор: Эльмира Таривердиева)