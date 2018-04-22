Встреча Пашиняна и Саргсяна закончилась безрезультатно

22 апреля 2018 10:31 (UTC+04:00)

Премьер-министр Армении Серж Саргсян после короткого безрезультатного диалога покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, требующим его отставки, передает РИА Новости.

В начале встречи Саргсян заявил, что переговоры не должны идти в присутствии журналистов. Пашинян ответил, что обсуждаться будет лишь его отставка.

"Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложиться на вас, выбирайте", - сказал Саргсян.

Пашинян заявил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз, добавив, что глава государства не представляет ситуацию в стране. По словам лидера оппозиции, власть в стране "перешла к народу".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Криминалный режим Армении распространяет лживую информацию - минобороны Азербайджана
Политика 11:24
Лидер армянской оппозиции предупредил о новых акциях протеста
Армения 11:07
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 97 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:26
Лидер оппозиционного движения Армении назвал время встречи с премьером
Армения 03:25
Лидер оппозиции Армении заявил, что протесты продолжатся в воскресенье
Армения 00:14
Лидер оппозиции Армении попросил уполномочить его на переговоры с властями
Армения 21 апреля 22:01
В Ереване заявили о предотвращении теракта
Армения 21 апреля 14:52
Число задержанных в Ереване демонстрантов достигло 62
Армения 21 апреля 14:19
Минобороны Армении потребовало от митингующих освободить подходы к зданию
Армения 21 апреля 13:17
Оппозиция возобновила акции протеста в Ереване
Армения 21 апреля 11:11
Демонстранты в Ереване преградили дорогу автомобилю главы Минобороны
Армения 20 апреля 20:06
Число задержанных в Ереване демонстрантов возросло до 217 (Обновлено)
Армения 20 апреля 18:03
Лидер протестов в Армении объявил о начале блокады дорог
Армения 20 апреля 10:00
«Не вижу, не слышу, не скажу» по-западному: за чем США следят в Ереване?
Армения 20 апреля 00:17
Протестующие в Ереване возобновят акцию тотального перекрытия улиц столицы
Армения 19 апреля 22:13
Противники Саргсяна проводят митинг на площади Республики в Ереване
Армения 19 апреля 19:34
В Гюмри произошло столкновение митингующих с полицией
Армения 19 апреля 19:06
Число задержанных демонстрантов в Ереване достигло 100 (Обновлено)
Армения 19 апреля 17:42