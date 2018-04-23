В Ереване десятки людей в военной форме присоединились к протестующим

Десятки людей в военной форме, утверждающие, что они служат в вооруженных силах Армении, присоединились к акции против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, передает РИА Новости.

Оружия у людей в военной форме при себе нет, от комментариев они отказываются.

Министерство обороны пока ситуацию не комментирует.

Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

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