И.о. министра культуры Армении ушел в отставку в связи с положением в стране

2 мая 2018 19:16 (UTC+04:00)

И.о. министра культуры Армении Армен Амирян подал в отставку. Об этом он заявил демонстрантам, проводящим акцию протеста у стен Минкульта Армении, сообщают армянские СМИ.

Несколько часов назад Амирян заявил о том, что он всего лишь исполняющий обязанности министра, однако митингующие продолжили настаивать на том, чтобы он подал в отставку. И вот только что он подошел к митингующим и подтвердил информацию о своей отставке.

Отметим, что с утра у стен Минкульта собрались многочисленные деятели культуры, которые требовали у и.о. главы ведомства отставки. После того, как Амирян заявил о своем решении, они поблагодарили его за это и отправились на Площадь Республики, где должен состояться митинг.

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Azernews Newspaper
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