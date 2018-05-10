Пашинян предложил уволить начальника полиции и главу Службы нацбезопасности

10 мая 2018 11:57 (UTC+04:00)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что предложил президенту страны Армену Саркисяну уволить начальника полиции и директора Службы национальной безопасности, передает РИА Новости.

"Только что подписал адресованное президенту предложение об освобождении от должности начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

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