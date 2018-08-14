В Армении протестующие потребовали обжаловать освобождение Кочаряна

14 августа 2018 13:50 (UTC+04:00)

Противники экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сорвавшие во вторник его пресс-конференцию, провели акцию протеста у здания генпрокуратуры, требуя обжаловать его освобождение, передает корреспондент РИА Новости.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Несколько десятков человек ворвались во вторник в зал, где планировалась пресс-конференция.

"Мы требуем от генпрокуратуры как можно скорее обжаловать решение апелляционного суда", - заявил агентству один из участников акции.

Протестующие от здания прокуратуры направились на площадь Республики в центре армянской столицы.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.

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