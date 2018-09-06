Пашинян едет в Россию как «провинившийся ученик» - политолог

БАКУ /Trend/ - Визит Никола Пашиняна в Россию станет для армянского премьера шансом доказать свою лояльность, заявил в четверг Trend азербайджанский политолог Фикрет Садыхов.

Напомним, что с визитом в Россию Пашинян отправится восьмого сентября.

«Отношения Еревана с Москвой никогда не были равноправными партнерскими отношениями. Армения для России всегда была инструментом для использования в определенных политических целях. Сегодня Армения практически не имеет никаких возможностей для выхода на зарубежные, европейские рынки, лишена возможности участвовать во всех проектах, которые реализуются на территории Южного Кавказа. Ереван сегодня надеется только на Москву. Россия всегда была главным спонсором, донором и опекуном Армении. Визит Пашиняна в определенной степени связан с паникой, возникшей в Ереване на фоне визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию и подписанных в ходе этого визита документов. И, Пашинян прекрасно понимает, что накопилось очень много вопросов, которые адресованы ему. Ему надо на них отвечать, объясняться в своей лояльности, доказывать то, что он не изменил своей политической ориентации. Удастся ли ему это сделать - большой вопрос. Не секрет, что уровень армяно-российских отношений значительно снизился», - сказал политолог.

На этом фоне, отметил Садыхов, растет уровень азербайджано-российских взаимоотношений.

«Реальность заключается в том, что между Баку и Москвой существует уже многолетний формат стратегического партнерства. Во время визита Президента Азербайджана в Россию подписано большое количество документов, подтверждающих и расширяющих двустороннее сотрудничество во многих сферах. Некоторые российские эксперты и депутаты открыто заявляют о том, что Азербайджан является настоящим союзником России на территории Южного Кавказа. Это серьезное признание значимости двустороннего сотрудничества. На этом фоне Пашинян едет в Россию как провинившийся ученик», - отметил Садыхов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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