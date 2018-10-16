Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку

16 октября 2018 20:11 (UTC+04:00)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил в прямом эфире Общественного армянского телевидения, сообщают армянские СМИ.

Ранее в интервью французскому телеканалу France24, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует уйти в отставку 15-го октября для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. В интервью он отметил, что внеочередные парламентские выборы должны состояться 10-го декабря.

После принятия парламентом 2 октября законопроекта, предусматривающего недопущение роспуска НС, премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел людей на улицы и заявил на митинге о намерении подать в отставку. Уже 8-го октября глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян и Пашинян подписали меморандум о проведении внеочередных выборов в декабре, согласно которому партия обязуется не выдвигать кандидатуру премьер-министра.

Республиканская партия Армении (РПА) распространила 9-го октября заявление о том, что также не будет выдвигать кандидатуру, но отвергла озвучиваемые Пашиняном сроки досрочных выборов. Однако позднее около двух десятков депутатов от РПА подписались под документом, в котором говорится, что они поддерживают позицию Пашиняна о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года. Глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" заявил 16-го октября, что фракция не намерена выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еревану придётся вернуть оккупированные территории Азербайджана - посол США в Армении
Нагорно-карабахский конфликт 18:31
МИД Азербайджана: После выборов в Армении станет более ясно, насколько страна готова к миру и стабильности
Политика 03:02
Пашинян возрождает терроризм АСАЛА – «Сасна црер» в Карабахе
Точка зрения 15 октября 16:44
Подразделения ВС Армении 30 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 14 октября 11:27
Столкновения между армянскими болельщиками и полицией произошли в Ереване (ФОТО)
Армения 13 октября 23:42
Эльхан Алескеров: Визит Джона Болтона в Баку указывает на активизацию интересов США на Южном Кавказе
Политика 12 октября 19:49
Лента новостей
В зоне оползня в Баку произошел обвал (ФОТО)
Происшествия 20:42
Доходы госбюджета Азербайджана выросли на треть
Бизнес 20:39
В Азербайджане задержано околоо 170 незаконных мигрантов (ФОТО)
Общество 20:38
Норвегия открыта для изучения потенциальных областей торгового сотрудничества с Азербайджаном - статс-секретарь (Эксклюзив)
Бизнес 20:35
SOCAR увеличила экспорт нефти
Энергетика 20:25
В оползневой зоне в Баку происходят небольшие обвалы
Общество 20:19
Вероятность повышения цен на нефть растет
Энергетика 20:15
SOCAR увеличила добычу нефти
Энергетика 20:08
Президент Ильхам Алиев присвоил ряду сотрудников Сумгайытского драмтеатра почетное звание "Заслуженный артист"
Политика 20:05