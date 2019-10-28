Следствие обвинило экс-спикера парламента Армении Баблояна в узурпации власти

Специальная следственная служба (ССС) Армении в понедельник предъявила обвинения бывшему спикеру парламента Армении Ара Баблояну в узурпации власти и в совершении служебного подлога. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам адвокат Баблояна Арам Вардеванян.

"У Баблояна был статус подозреваемого. Теперь у нас есть изменение этого статуса. В отношении моего подзащитного в ССС выдвинули два обвинения - ему инкриминируют узурпацию власти и совершение служебного подлога. Оба обвинения мы не признаем", - отметил адвокат и добавил, что в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Сам Баблоян заявил журналистам, что не признает предъявленные обвинения. "Все, что я сделал, отвечало требованиям конституции и законов страны", - добавил он.

Ранее следственная служба республики заявила, что Ара Баблоян подозревается в узурпации власти, совершенной группой лиц в 2018 году во время избрания члена Конституционного суда (КС).