Российский историк разоблачил ложь главы МИД Армении

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе открытия выставки в Ереване, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил о недопустимости искажения правды о победе в Великой Отечественной войне.

Однако, говоря о переписывании истории и искажении фактов, глава армянского МИД в своей речи наглядно показал пример того, как это делается. Речь идет о словах Мнацаканяна по поводу 89 стрелковой дивизии РККА сформированной из армян.

«В Армении были укомплектованы и отправлены на фронт шесть национальных дивизий, одна из них — 89-я Армянская Таманская дивизия — единственное из национальных формирований, которое участвовало в штурме Берлина»,- заявил министр иностранных дел Армении.

Российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов комментируя слова Мнацаканяна на своей странице в Facebook, разоблачил ложь главы внешнеполитического ведомства Армении.

"С глубоким интересом, плавно перерастающим в сарказм, прочитал это заявление главы МИД Армении, особенно ту его часть, в которой говориться о 89-й стрелковой дивизии РККА, сформированной из армян. Вот где господин Мнацаканян позволил себе врать нагло, открыто и цинично.

Несколько слов об истории этого формирования Красной армии.

Действительно, дивизия была сформирована в ноябре 1941-го в Ереване, но уже 31 октября 1942 года под Моздоком гитлеровцам в плен сдался 526-й стрелковый полк этой дивизии, а 9-10 февраля частями вермахта были наголову разбиты ее 390-й и 400-й стрелковые и 521-й артиллерийский полки, причем на участке 390-го полка 900 армян без боя сдались 40 (!) германским автоматчикам на 8 танках, а командование 521-го полка перебежало на сторону гитлеровцев.

Хоть бы "Википедию" читали для приличия, прежде чем рот открывать и так беззастенчиво врать".

По словам российского историка, армянская разведывательно-диверсионная зондеркоманда, впоследствии - абвергруппа 114 "Дромедар" в 1943 году более чем на половину состояла из перебежчиков из состава именно 89-й стрелковой дивизии первого (т.е. армянского) формирования.

В штурме Берлина участвовала 89-я стрелковая дивизия Советской армии второго формирования, в которой армян уже практически не было.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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