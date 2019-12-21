Племянника Саргсяна доставили из Чехии в Армению

Разыскиваемый в Армении племянник бывшего президента страны Сержа Саргсяна Нарек Саргсян доставлен в страну из Чехии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в субботу в пресс-службе армянской полиции.

Нарек Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также он обвиняется по статье "похищение человека". Ранее сообщалось, что Саргсяна обнаружили в Праге с фальшивым гватемальским паспортом. Пражский суд и Минюст Чехии ранее согласились выдать его Армении.

"Саргсян доставлен в Армению 21 декабря в сопровождении сотрудников полиции Армении", - говорится в сообщении, размещенном на странице правоохранительного ведомства в Facebook.

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