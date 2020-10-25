В Армении арестован врач, продававший поддельные справки о наличии Covid-19 для уклонения от армии

БАКУ /Trend/ - Служба национальной безопасности Армении арестовала врача, который выдавал призывникам поддельные справки о том, что они больны COVID-19.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, в Армении призывники уклоняются от службы в армии при помощи поддельной справки о коронавирусной инфекции. Об этом пишут сами армяне в публикациях в социальных сетях. Они оправдывают это тем, что не хотят идти на фронт и умирать.

За поддельную справку о наличии COVID-19 они выкладывают от 1000 до 2000 долларов.

Отметим, что в последние дни количество ежедневных заражений новым типом коронавируса (COVID-19) в Армении превысило 2500.