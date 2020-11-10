Жители Еревана разгромили зал совещаний здания правительства (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Протестующие ворвались в здание правительства Армении и устроили там погром.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, видео с места событий опубликовано в телеграм.

Армяне, недовольные решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, разгромили мебель в помещении. Отмечается, что они искали премьера и обвиняли его в предательстве страны.

'Я видел, как мальчишки умирали, а ты думаешь, ты куда-то убежишь, предатель?' - скандируют армяне в разгромленном здании правительства Пашиняна.