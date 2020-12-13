Пашинян экстренно созвал Совбез Армении
Экстренное заседание Совета безопасности Армении созвал премьер-министр страны Никол Пашинян 13 декабря, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно информации, на заседание армянского Совбеза приглашены и представители парламентских партий, среди которых есть и представители оппозиции. В частности, от «Процветающей Армении» на заседании выступит секретарь фракции Арман Абовян.
Повестка грядущего заседания пока не разглашается.
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