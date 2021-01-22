Около 100 представителей армянской оппозиции начали акцию протеста у здания парламента
БАКУ/Trend/ - Около 100 представителей армянской оппозиции в пятницу начали акцию протеста у здания парламента Армении, таким образом выражая несогласие с инициативой парламентского большинства избрать двух новых членов Высшего судебного совета, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
Акцию протеста транслировали местные новостные порталы.
"Избрание новых членов Высшего судебного совета преследует одну единственную цель - сделать подконтрольным все судебные инстанции. Вы видите, что многие судьи отказываются выполнять незаконные требования властей - заключить под арест оппозиционеров. Новые члены Высшего судебного совета попытаются исправить эту ситуацию в пользу властей", - отметил один из участников акции протеста.
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