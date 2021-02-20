Протестующие против Пашиняна заблокировали улицы рядом со зданием кабмина
БАКУ/Trend/- Сторонники оппозиционного "Движения за спасение родины" в субботу вечером шествием направились к зданию правительства на площади Республики в центре Еревана и с помощью машин перекрыли прилегающие улицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Армения - без Никола!" - скандируют участники акции протеста.
Специальные силы полиции выстроили кордон и загородили здание кабмина от протестующих. Ситуация напряженная, на месте образовалась большая пробка машин.
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